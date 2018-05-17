أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين روبرتو مانشيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب، بعد أشهر من الترقب بشأن هوية المدرب الذي سيخلف جانبييرو فنتورا المقال في أعقاب الفشل التاريخي في بلوغ المونديال.وسيكون مانشيني (53 عاما) أمام التحدي الصعب لإعادة بناء المنتخب وتحضيره للمشاركة في كأس أوروبا 2020، في أعقاب فشله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما، في سقوط أدخل كرة القدم الإيطالية في أزمة عميقة. وكتب الاتحاد عبر حسابه على «تويتر» أن «روبرتو مانشيني هو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني»، على أن يتم تقديمه رسميا.وأرفق الاتحاد تعليقه بصور لمانشيني (53 عاما) وهو يقوم بتوقيع العقد، ويحمل مع عدد من المسؤولين عن الاتحاد، القميص الأزرق للمنتخب.