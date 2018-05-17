أظهر بحث جديد أن أحد أخطر أشكال سرطان الدماغ المعروف باسم الورم الأرومي الدبقي، يمكن علاجه باستخدام مركب تجريبي، وفقاً لـ(روسيا اليوم) عن MedicalNewsToday، ويتمثل أحد أهم أسباب صعوبة علاج الورم الأرومي الدبقي، في ارتفاع معدل نموه بسبب وجود مجموعة فرعية من الخلايا الموجودة في الورم، تسمى الخلايا الجذعية (GSC)، وهي نوع من الخلايا الجذعية السرطانية ذاتية التجدد، التي تتحكم في نمو الأورام.ودرس سوباس موخرجي، الأستاذ المساعد في علم الأمراض من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، سلوك هذه الخلايا لبضع سنوات، ووجد فريق البحث أن هذه الخلايا تحتوي على مستويات عالية من إنزيم «CDK5».وأظهر الباحثون في دراستهم الجديدة، أن هذا الإنزيم يوقف نمو الأورام الدبقية، ويثبط قدرة تجديد الخلايا الجذعية الذاتية، وكشفت الأبحاث أن تثبيط عمل الجين الذي يشفر «CDK5»، يقلل من حجم الورم وعدد من الخلايا الجذعية «GSC». كما كشف الفحص الجيني لدى البشر المصابين بالورم الأرومي الدبقي، أن هؤلاء الناس لديهم مستويات عالية من أنزيم «CDK5».