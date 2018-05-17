رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الاجتماع الأول للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في دورتها الجديدة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد القحطاني، ورئيس اللجنة العميد المهندس سعود الرويلي والأعضاء في التشكيل الجديد كافة.وأشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة، مؤكدا دورها في تنمية العمل التكافلي بين أفراد المجتمع وعلى أسس الترابط و التكافل، والتعاون، داعيا رجال الأعمال، والقطاع الخاص، لدعم جهود هذه اللجنة التي تقدم الكثير لفئة مهمة في مجتمعنا، وتحتاج إلى وقفة ومساندة من الجميع. واستمع الأعضاء إلى ما تم إيضاحه بشأن النظام الأساسي للجمعية وجهودها في خدمة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته من إنجازات في هذا المجال.بعد ذلك، ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم التي اتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ومنها التعريف بأعضاء المجلس الجديد، وشرح أهداف اللجنة، وآلية عملها، ودور الجهات الممثلة في عضويتها وتفويض بعض الصلاحيات المتعلقة بإجراءات العمل.فيما استقبل الأمير فيصل بن خالد أمس في مكتبه بالإمارة، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» بالمنطقة العميد متقاعد سعود الرويلي، يرافقه الرئيس السابق للجنة اللواء متقاعد مركي الرويلي.