عدة عوامل تؤدي إلى تراكم الدهون في البطن وظهور ما يسمى «الكرش» وفقاً لما ورد في موقع «بولدسكاي» المعني بالصحة، ومنها زيادة الوزن المرتبطة بالحمل، أو الاضطرابات الهرمونية، أو قد يكون الأمر نتيجة للعوامل الوراثية، أو عسر الهضم المزمن، أو اتباع أنظمة تغذية غير صحية، غير أن 6 نصائح قد تجنبك ظهورها، سيما في رمضان، أولاً عليك الإقلال من تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، مثل الحليب والبقوليات (الفول والحمص والعدس) والموز والمعجنات، وثانياً قم بتناول التفاح المقشر والخوخ والجزر والفواكه الحمضية، ثالثاً احرص على شرب كميات كبيرة من الماء لتنظيف الجسم من السموم المتواجدة فيه، رابعاً ممارسة التمارين الخاصة لشد البطن كل يوم لمدة 15 دقيقة على الأقل، وخامساً الإكثار من شرب الشاي الأخض، سيما قبل النوم أو كوب مصفى من أزهار البابونج للتخلص من الغازات، أما سادساً فتجنب تناول اللبان، لأنها قد تؤدي لابتلاع كميات من الهواء وتؤدي إلى انتفاخ البطن.