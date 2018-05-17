يقص الإعلامي أحمد الحامد اليوم شريط حلقات برنامجه التلفزيوني «تالي الليل» على قناة SBC، باستضافة النجم الجماهيري خالد عبدالرحمن في حوار مثير، يضع من خلاله الحامد أوزاره في رحاب التلفزيون مجدداً، بعد مشوار محفوف بالنجاحات والإنجازات والتحديات عبر أثير الإذاعة، ويناقش البرنامج عددا من القضايا والمواضيع المتعددة فنياً وثقافياً واجتماعياً، ويطل «مخاوي الليل» على جمهوره بعد غياب، ليسلط الضوء على قصة بداياته ومواقفه وكيف حقق هذه الجماهيرية العريضة.وقال الحامد لـ«عكاظ»: سعيد جداً بهذه التجربة، كل الشكر للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان على ثقته ومنحي الفرصة للظهور على الشاشة السعودية، وأتمنى أن يحقق البرنامج نجاحاً يلامس الطموحات. وكشف أن البرنامج يقدم حوارات مع شخصيات مرموقة ومؤثرة، واعتبر التجربة التلفزيونية له في «تالي الليل» مهمة في مسيرته، كون البرنامج يبث على قناة سعودية جديدة وسيكون متزامناً مع يوم انطلاقة بث برامجها.