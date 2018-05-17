بثت القناة السعودية «SBC» فيديو يوضح برامجها الجديدة التي تستهدف الشباب، وتحدث في البرنامج وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد الذي أكد أن تطوير القنوات السعودية هو أولوية لدى القيادة، ويجب أن يكون التلفزيون السعودي وجميع القنوات التي تمثل المملكة على مستوى يليق بسمعتها، مشيرا إلى تأهبهم لإطلاق القناة السعودية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان إن قناة «SBC» تقدم برامج ثقافية وعلمية واجتماعية، واصفا القناة بأنها «شابة»، وتكمن أهميتها في أنها موجهة للشباب، مشيرا إلى أن هدفه صنع إعلام قوي، في ظل الدعم الذي تحظى به على مستوى القيادة السياسية ووزارة الثقافة والإعلام، مؤكدا بأن التلفزيون السعودي كان قويا ويحتوي على أفلام وبرامج، ولكنه في الفترة الحالية «هدأ».