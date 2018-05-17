انطلقت مساء اليوم (الأربعاء)، البطولة الرمضانية الدولية لكرة القدم التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وبدأت البطولة بحفلة الافتتاح التي تضمنت أوبريتا غنائيا وطنيا وعروضا ضوئية متنوعة.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي مكة المكرمة ومصر، وذلك وسط حضور جماهيري غفير وبحضور عدد من نجوم رياضة كرة القدم السعوديين والعرب، وفاز بالمباراة فريق مكة المكرمة بخمسة أهداف مقابل هدف، إذ سجل أهداف فريق مكة عمران إلياس، محمد النفيعي، ناصر العبدلي، عبدالرحمن الزهراني، عبدالعزيز فلاتة، فيما سجل لفريق مصر اللاعب حمادة الجرح.

وتأتي هذه البطولة في إطار الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة لتعزيز ممارسة الرياضة وإثرائها بين أوساط المجتمع، إذ تحظى هذه البطولة أسوة بكافة الفعاليات الرياضية المختلفة باهتمام ومتابعة ودعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وستتواصل غداً (الخميس) منافسات البطولة بإقامة 3 مباريات تجمع الأولى فريقي الشمالية والمغرب، والثانية فريقي الشرقية والصومال، والثالثة فريقي اليمن وجازان.