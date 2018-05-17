فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء)، عقوبات جديدة على كبار قادة جماعة حزب الله الإرهابية.وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أنها استهدفت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وفرضت عقوبات عليهما، وشملت العقوبات أعضاء الجهاز المسؤول عن صنع القرار وهم أعضاء في مجلس الشورى بحزب الله الإرهابي، منهم المستشار السياسي للأمين العام حسين خليل ورئيس المجلس السياسي للحزب إبراهيم أمين السيد، وعضو مجلس الشورى محمد يزبك.وأشار البيان إلى أن القرار تم اتخاذه بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب، مؤكدًا أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية يرفض التمييز بين الجناح السياسي لحزب الله وبين نشاطاته الإرهابية التي تسببت في معاناة الشعب السوري، وزيادة وتيرة العنف في العراق واليمن.