أدى جموع المصلين اليوم (الأربعاء)، أول صلاة تراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وزائري مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والروحانية.ووفرت جميع الجهات الحكومية - ذات العلاقة - سبل الراحة للزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار بمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل للخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما يمكّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة.وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين قاصدي المسجد النبوي بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، بداية من فتح أبواب المسجد والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم الحشود القادمين للمسجد النبوي وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.