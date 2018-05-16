أعلنت شركة المياه الوطنية أنها سوف تستقبل عملائها عبر مراكز خدمات العملاء بالشركة خلال شهر رمضان المبارك، على فترة واحدة صباحية من الساعة 10 صباحاً إلى 4 عصراً.وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل بمراكز خدمات العملاء بالمدن الأربع التي تشرف عليها، هي: (الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف) كما خصصت أربعة فروع لخدمة العملاء في الفترة المسائية من الساعة 9 إلى 1 ليلاً وهي، فرع خدمات العملاء بحي شبرا في الرياض، وفرعي طريق الأمير سلطان وفرع الجامعة بجدة، وفرع حي الإسكان بمكة المكرمة.ولفتت الشركة النظر إلى أنها قامت بتوفير قنوات أخرى لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة، مثل: فرع الشركة الإلكتروني ebranch.nwc.com.sa والذي يتيح لجميع العملاء المسجلين فيه الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون إليها، فضلاً عن مراكز الاتصال الموحد التي تعد أحد قنوات الخدمة الرئيسية التي تعمل بشكل مستمر لاستقبال طلبات العملاء وخدمتهم على الرقم (920001744).وأوضحت الشركة أن محطات تعبئة المياه (الأشياب) ستعمل على مدار الساعة، مؤكدةً أنه تم تجهيز هذه المحطات بأحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية وذلك لتكون قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة على المياه خلال هذه الفترة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف.وأشارت الشركة إلى أن هناك 14 محطة لخدمة مدينة الرياض في أحياء النزهة و الخليج، و النسيم، والصفا، والمصانع (1)، والسويدي، والعريجاء،والتعاون، والرمال، والمصانع (2)،و البديعة 6، ولبن، و النظيم، والنرجس، و (5) محطات تخدم مدينة جدة في أحياء الفيصلية، وقويزة، وكيلو (14)،و بريمان، والخمرة، و (3) محطات في مدينة مكة المكرمة في أحياء الكعكية وكدي وعرفات و (6) محطات في الطائف في أحياء العرفا، والسيل، والحوية، والشرفية، والمثناة، والجوهرة.وأكدت الشركة جاهزيتها لاستقبال بلاغات الانكسارات والانقطاعات على مدار الساعة على الرقم الموحد 920001744 أو بزيارة مراكز خدمات العملاء، أو عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (NWCcare).