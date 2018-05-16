في ضربة قاسية تلقاها أمين عام حزب الله الإرهابي حسن نصر الله وقيادات في مجلس الشورى الذي يتزعمه، فرضت الولايات المتحدة الامريكية والدول الخليجية عقوبات عليه، للحد من نشاطاته الداعمة للإرهاب في جميع الدول العربية.ومن أبرز من شملت قائمة زعران حسن نصر الله، أولهم نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي التحق بالمنظمة في بداية عام 1980، وقبل وصوله إلى منصبه الحالي عمل نعيم نائبا لرئيس المجلس التنفيذي. وقد صرح نعيم بأن حزب الله لا يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي، وقال بشكل دقيق "لديه قيادة واحدة، واسمها مجلس الشورى لاتخاذ القرارات". ويدير نعيم قاسم الأنشطة السياسية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية ....محمد يزبك: واحد من المؤسسين الأصليين لتنظيم حزب الله والقائد الحالي للمجلس القضائي، وقد أشرف على الأوامر العسكرية في وسط لبنان ،والتي تقدم الدعم اللوجيستي والتدريب لحزب الله. كما أشرف على مخيمات تدريب وتهريب الأسلحة واستضاف خبراء من قوات الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلي حزب الله على أنظمة الأسلحة، إضافة إلى ذلك، فقد أدار محمد يزبك حسابات حزب الله المصرفية.حسين خليل : عمِل كمستشار سياسي لحسن نصر الله. كما كان أحد القادة البارزين في تنظيم حزب الله الذين تشاركوا المسؤولية عن العمليات الخاصة للحزب في أوروبا.إبراهيم الأمين السيد : رئيس المجلس السياسي لحزب الله. وكان المتحدث الرسمي الأول لحزب الله واشترك في إنشائه.طلال حمية: رئيس المنظمة الأمنية الخارجية لحزب الله المسؤولة عن الخلايا الخارجية حول العالم.علي يوسف شرارة: وهو عضو وممول لحزب الله الذي يستخدم شركته وهي مجموعة سبكترم "الطيف" للاستثمار كواجهة لتمويل حزب الله.مجموعة سبيكترم "الطيف" :هي شركة اتصالات يملكها على يوسف شرارة ورئيس مجلس إدارتها، وتقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير.حسن دهقان إبراهيمي :ايراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ويسهل نقل الأموال لحزب الله، ويمتلك شركة ماهر للتجارة والمقاولات.شركة ماهر للتجارة والمقاولات :مدير شركة ماهر للتجارة والمقاولات حسن دهقان إبراهيمي، ويستخدم موظفي الشركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها، مسؤول عن تهريب البضائع لصالح حزب الله. تتخذ من بيروت مقراً لها.