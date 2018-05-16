في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان، جموع المصلين في المسجد الحرام اليوم (الأربعاء)، أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، في ظل رعاية شاملة وخدمات متميزة متكاملة وفرتها أجهزة الدولة المعنية بخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.وجندت الجهات الحكومية كافة طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وشهدت مكة المكرمة توافد قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم، فامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين، وامتدت صفوفهم إلى جميع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وقام رجال الأمن بجهود كبيرة لتسهيل دخول جموع المصلين إلى المسجد الحرام وترتيب صفوفهم في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام كما أسهم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في التسهيل عليهم في أداء طوافهم.وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحشد جميع طاقاتها وتوفير كل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن من خدمات توجيهية وإرشادية ومصاحف وماء زمزم مما مكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.