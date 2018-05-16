يعد مجلس الشورى التابع لحزب الله اللبناني الإرهابي هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى حزب الله والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الإستراتيجية. ويوجد بالمجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات، وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حالة وصول مجلس الشورى إلى طريق مسدود، فإن القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت. كما أن لمجلس الشورى 5 مجالس فرعية:1- المجلس التنفيذي، والذي يشرف على الأنشطة اليومية لتنظيم حزب الله.2- المجلس البرلماني، والذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية ويتأكد بأن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى بالحزب.3 - المجلس السياسي، والذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان.4 - المجلس الجهادي، والذي يشرف على عمليات حزب الله العسكرية والأمنية، ويناقش إستراتيجية القتال، والتقنيات، وتقييم التهديدات على الحزب.5 - المجلس القضائي، والذي يضم ممثلين قضائيين يعملون مع حزب الله بشأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم.