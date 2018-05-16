ناقش لقاء موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم (الأربعاء)، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، عددا من القضايا المتصلة بالسياسة النقدية والقطاع المصرفي.وجدد زمام -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- تأكيده على تغطية البنك المركزي اعتمادات المواد الأساسية عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو القادم، بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار.ولفت إلى أن أغلب فروع البنك بالمحافظات مرتبطة بشكل مباشر مع المقر الرئيسي للبنك المركزي. وشدد على ضرورة تفعيل إدارة الالتزام في كافة البنوك، وتنظيم العلاقة المصرفية مع البنوك الخارجية.وأشار إلى وجود تنسيق مع رئيس الحكومة ووزير المالية لدفع مرتبات موظفي القطاع العام عبر البنوك، لافتا إلى وجود تحسن في وضع البنك المركزي وتوفير السيولة النقدية.