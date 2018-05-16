فضح الشيخ سلطان بن سحيم تباكي نظام الحمدين على القدس والقضية الفلسطينية، بينما هم أول من طعن القضية عندما رفعوا العلم الإسرائيلي في سماء الدوحة.وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «مهزلة عندما يتباكى من أسس وأدار العلاقات القطرية الإسرائيلية على القدس والقضية الفلسطينية. طعنتم القدس عندما رفعتم العلم الإسرائيلي في سماء عاصمتنا الدوحة ثم تحاولون خداعنا بعباراتكم الكاذبة.. هزلت»واضاف: «مع حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ شعبنا القطري الصابر بهذا الشهر الفضيل، وندعو الله أن يزيل همهم ويكشف غمهم، ويعيد لهم تواصلهم مع محيطهم وأهلهم، بعد أن تسبب النظام البائس بهذه الكارثة على بلادنا»