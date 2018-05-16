رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال الأمير عبدالله بن بندر: «يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلاً الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يعيده على بلادنا والأمة الإسلامية باليمن والبركات».