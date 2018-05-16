رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال أمير منطقة مكة المكرمة: «أتشرف أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة».كما رفع التهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال الأمير خالد الفيصل: «يسعدني أن أبعث لسموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية».وبعث أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة إلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال:«يسعدني أن أبعث لسموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية».