تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم (الأربعاء)، من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبرا خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت وملك البحرين على ما عبرا عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال، و أن يعيدها على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة.