استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الأربعاء)، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة تركي الشليل، وعددا من قيادات الفرع الذين قدموا للسلام عليه وتقديم تقرير عن ورشة عمل «تعزيز العمل الميداني».وثمن الأمير فيصل بن بندر، جهود رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، مؤكداً أهمية العمل المؤسسي الهادف والأساليب الحديثة وتطوير العمل والاستراتيجيات.بدوره، أعرب الشليل عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على دعمه لأعمال الفرع والتوجيهات السديدة ومتابعته المباشرة.من جهة ثانية، استقبل الأمير فيصل بن بندر، مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن، وعددا من قيادات الجامعة، وقدم الشكر والتقدير للجامعة على جهودها المختلفة، وعلى ما تقدمه من برامج وخدمات نوعية متميزة في العديد من المجالات، كما قدم التهنئة بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الذي يعكس الاحترافية والجودة في العمل بالجامعة على مختلف المستويات.من جهته، استعرض المقرن منجزات الجامعة بتحقيقها الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مبيناً أن الجامعة عملت على إعداد خطة إستراتيجية للحصول على الاعتماد المؤسسي وحققته بفضل من الله تعالى، وهو ما سينعكس إيجاباً على الجامعة وعلى مخرجاتها بعد استيفاء جميع الشروط العالمية المطلوبة في مخرجات التعليم العالي.