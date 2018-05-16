رفع سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولجميع المواطنين والجنود المرابطين.جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «باسمي وكافة منسوبي السفارة أرفع أسمى آيات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإخواني وأخواتي المواطنين وإخواني الجنود المرابطين. أعاده الله علينا باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير».