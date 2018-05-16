رفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، ولشعب المملكة ولجميع شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يتقبل من الصائمين والقائمين والمعتمرين صالح أعمالهم، وأن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات.وثمن الدكتور بنتن الجهود الكبيرة والخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والمصلين من مختلف دول العالم خلال شهر رمضان المبارك.وحث قطاعات الوزارة ووكالاتها كافة، ومؤسسات العمرة برفع درجة الجاهزية، وكامل الاستعدادات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين في هذا الشهر الفضيل، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.ودعا وزير الحج والعمرة، المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير ويكتب لهم الأجر والسداد فيما يبذلونه من جهود، وتحقيق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.