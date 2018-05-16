وقع مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، اليوم (الأربعاء)، بمكتبه بإدارة التعليم، عقد شراكة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة المكلَف بمنطقة مكة المكرمة الدكتو ر خالد بن أحمد الأكوع.واتفق الجانبان على التعاون المشترك لنشر ثقافة الجودة بالمنطقة والسعي لتحقيق الأهداف التعليمية لرؤية المملكة 2030 من خلال تقديم البرامج المشتركة بين الجمعية ومكتب الجودة في التعليم، الذي مثله في اللقاء مدير إدارة الجودة الشاملة خالد بن سعيد الحازمي، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور حسين بن عبدالله الشيخي.وقام رئيس الجمعية السعودية للجودة بمكة المكرمة الدكتور خالد الأكوع بزيارة لإدارة الجودة في إدارة التعليم، واطلع على إنجازاتها وسير العمل فيها، وأشاد بدور الإدارة وحرفية ومهنية كوادرها، شاكرا مدير التعليم على دعمه وعطائه في سبيل تجويد التعليم وتطويره وفق أحدث المعايير.ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة بين إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مع الجمعية السعودية للجودة لإحداث إضافة في تطبيق جودة التعليم ومواءمته وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.