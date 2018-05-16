قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أفشل مخططات إيران في تحويل بلاده إلى ساحة ابتزاز للجيران والإقليم والعالم.وجدد التأكيد، في خطابه الذي وجهه اليوم (الأربعاء)، إلى ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن اليمن «لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها الإسلامية الأصيلة لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا».وثمّن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن واليمنيين وعلى مواقفهم التاريخية التي لا تتوقف، كما عبر عن شكره لقادة دول التحالف، الذين استجابوا للنداء الأخوي في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي.