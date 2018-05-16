رفع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، ولشعب المملكة العربية السعودية وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها:«بمناسبة حلول شهر رمضان أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وإلى الشعب السعودي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم».