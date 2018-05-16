دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود، خلال جولته التفقدية لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي والتقائه الأهالي، عددا من المشاريع التنموية التي بلغت ملايين الريالات، واشتملت على إنشاء عدد من الحدائق والمتنزهات والميادين والساحات وأماكن المشي، التي تضمنت ساحة الوطن ومنتزه الوادي الأكبر على مستوى المنطقة، الذي احتوى على النافورة التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى منطقة جازان، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية المتمثلة في الطرق والإنارة والرصف وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع استثمارية شملت سوق الأسر المنتجة والمنطقة الصناعية، كما شملت المشاريع المستقبلية الواعدة التي قدمتها البلدية للأهالي.وتجول سموه فور وصوله على عدد من المشاريع في المحافظة، ثم التقى المشايخ والأهالي في حفلة خطابية أقيمت بالمناسبة، وتسلم سموه هدية تذكارية من أهالي صامطة قدمها بالنيابة محافظ صامطة الأستاذ محمد بن ناصر بن لبدة، ورئيس بلديتها المهندس هادي دغريري.عقب ذلك غادر سموه محافظة صامطة بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.