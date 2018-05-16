رفع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ولأبناء المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»:«أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وإلى أسرة التعليم وكافة أبناء الشعب السعودي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وسلام على بلادنا وعلى كافة بلاد المسلمين».