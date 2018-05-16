جرياً على العادة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالتواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، متوجهين إلى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد أجيبوا من الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة.من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد برقيتي تهنئة لملك مملكة النرويج الملك هارالد الخامس، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وأعرب خادم الحرمين وولي العهد باسميهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك هارالد الخامس، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.