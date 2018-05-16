يتفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليا مشاريع المركز المنفذة في 3 أقاليم في باكستان تشمل: «البنجاب»، و«خيبربختون»، و«بلوشستان»، وشملت مشاريع تعليمية وصحية وبناء مساكن ومساجد وشبكات مياه.وبلغ الدعم المقدم من المركز في المناطق التي زارها الفريق أكثر من 7.500.000 دولار أمريكي يستفيد منها أكثر من 120 ألف مستفيد.وفي إطار المشاريع الإنسانية المقدمة للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعا، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) مشروع توزيع التمور في عدن، (120 طنًا)، فيما وزع 580 سلة غذائية في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب اليمنية ليستفيد منها 3480 فردا، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 18919 سلة غذائية، كما وزع أمس (الثلاثاء) 9000 كرتون من اللحوم للأسر الأشد ضعفا في مدينة عتق بمحافظة شبوة.وعلى صعيد آخر، دخلت معبر باب الهوى الحدودي أمس مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدا لتوزيعها على النازحين السوريين في الداخل السوري في مدينة حماه، وريف حلب الغربي تشمل 1120 وجبة إفطار صائم و576 سلة رمضانية.كما تم أمس دخول 600 سلة غذائية من معبر باب السلامة لتوزيعها في مدينة أعزاز ومخيمات النازحين في مدينة الباب بمحافظة حلب.