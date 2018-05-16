استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالوزارة بجدة، اليوم (الأربعاء)، سفير جمهورية بنين لدى المملكة متائر فاضلو.وبحث خلال الاستقبال العلاقات الودية بين البلدين، والموضوعات المتعلقة بشؤون الحجاج والمعتمرين القادمين من جمهورية بنين.من جانبه، أشاد سفير بنين بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتيسير على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، منوها بالخدمات الرفيعة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار.من جهةٍ أخرى، استقبل وزير الحج والعمرة في مكتب الوزارة بجدة اليوم، وفداً إعلامياً من جمهورية السودان يمثله رئيس تحرير وكالة الأنباء السودانية رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم عوض جادين، ومدير عام صحيفة الوطن رئيس التحرير يوسف خليفه، ورئيس مجلس إدارة قناة أم درمان الفضائية عبدالله الخوجلي.وأكد بنتن خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتوفير أقصى الخدمات التي من شأنها توفير الراحة والتيسير على ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، إضافة إلى التسهيلات والخدمات الجليلة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.وأشاد الوفد الإعلامي السوداني، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية لتيسير مهمة الحج وتسخير الإمكانات كافة لراحة وخدمة ضيوف الرحمن لينعم الحاج بأداء النسك بكل يسر وسهولة.