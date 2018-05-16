دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المستثمرين ورجال الأعمال، لاغتنام الفرص المتاحة للاستثمار الزراعي والغذائي في أوكرانيا، موضحة أن مذكرة التفاهم التي وافق عليها مجلس الوزراء، تدخل حيز النفاذ ابتداءً من 9 شعبان 1439هـ (الموافق 25 أبريل 2018).وعدت الوزارة الاستثمار الزراعي والغذائي في أوكرانيا فرصة جيدة للاستثمار، مبينة أن الاتفاقية الموقعة بين المملكة وجمهورية أوكرانيا تهدف إلى جذب الاستثمارات بالمجال الزراعي، ودعم المستثمرين، وتنفيذ المشروعات من خلال تقديم الاستشارات، وإقامة المعارض التجارية، وعقد الندوات وجلسات العمل واللقاءات، وتقديم العروض المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.وحثت الوزارة المستثمرين السعوديين على االاستفادة من الخدمات والفرص والمميزات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في أوكرانيا، إضافة إلى البيئة الاستثمارية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مفيدة أن أمام الشركات ورجال الأعمال فرص عديدة للاستثمار، كون أوكرانيا أكبر دولة في أوروبا، ولديها أراضي كبيرة وواسعة، فضلاً عن خصوبة تربتها، حيث يبلغ حجم الأراضي الصالحة للزراعة نحو 25 مليون هكتار، إلى جانب توفر المياه من الأنهار والبحيرات، وتمتعها بأحوال مناخية متميزة، ولديها 6 مناطق مناخية مختلفة مما يوفر مجموعة من الفرص.يذكر أن الاستثمار الزراعي في أوكرانيا يمثل أهم مجال فيها، وتشتهر بإنتاج الذرة والشعير والقمح وتباع الشمس، وزراعة الخضروات والفاكهة، وتصدر أكثر من 6 مليون طن من الشعير سنوياُ، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن أوكرانيا ستصبح عام 2019 اللاعب الأول بمجال الزراعة في العالم، وقد أجرت تغييرات كبيرة وتحسينات على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك من أجل تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنها المملكة العربية السعودية.