أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن نسبة السعودة في قطاع التأمين حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 تجاوزت الـ 70%، بعدما كانت 58 % عام 2016، وبذلك تكون نسبة السعودة في قطاع التأمين قفزت خلال 15 شهرا أكثر من النسبة النظامية لتوطين الوظائف في قطاع التأمين، التي تفرض أن تزيد نسبة السعودة في القطاع بقدر 5% كل عام، كما أن السعودة في المناصب الإشرافية في قطاع التأمين وصلت إلى 53 % محققة قفزة كبيرة خلال الـ15 شهرا الماضية، إذ كانت 36 % فقط.ويأتي هذا التطور النوعي في سعودة القطاع متزامنا مع حلول تدريبية تقدمها المؤسسة للخريجين والخريجات بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف قطاع الخدمات المالية بشكل عام وقطاع التأمين على وجه الخصوص.وفي هذا الصدد أعلنت «ساما» تخرج 142 خريجا وخريجة من حملة البكالوريوس، والدبلوم على أربع دفعات في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وقد التحق عدد 101 خريج وخريجة بوظائف رسمية موزعين على 28 شركة تأمين وذلك خلال الأسابيع الماضية، الذي يعد وقتا قياسيا لاستقطاب أكثر من 70 % من الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، علما أن المؤسسة تحرص كل الحرص على أن يوظف جميع الخريجين والخريجات من هذا البرنامج في قطاع التأمين دون غيره بهدف السعي لتأهيل وتوطين هذا القطاع المهم والحيوي.من جهته أوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي في حديث سابق له، أثناء حفلة تخريج الدفعة الأولى في الرياض إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدراتهم في القطاع المالي عموما، وتقديم الحلول التدريبية لهم والعمل على استقطابهم في قطاع التأمين.