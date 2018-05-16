واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسر وذوي المتوفين في تحطم طائرة المراقبة الجوية التابعة للهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية، أثناء تأدية عملهم بمحمية الخنفة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.من جهتهم، رفع أسر المتوفين الشكر والامتنان لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة منه وغير المستغربة في مواساتهم في مصابهم، ما كان له بالغ الأثر في نفوسهم في التخفيف من مصابهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.