«عكاظ» (الرياض)أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية لهذا العام اعتباراً من يوم الأحد 1439/9/12 من خريجي الثانوية العامة تخصص «العلوم الطبيعية».
ودعت اللجنة الراغبين بالالتحاق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد www.afca.gov.sa للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، واشترطت اللجنة من راغبين الالتحاق إحضار اختبار (الكفايات) كشرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.