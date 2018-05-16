حقق الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي، اليوم، تقدماً جديداً في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة، معقل الانقلابيين الحوثيين.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة، قوله إن قوات الجيش الوطني بمديرية كتاف، نفذت عملية عسكرية مباغتة، صباح اليوم، تمكنت خلالها من تحرير تباب عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين بكتاف.وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف ميليشيا الانقلاب، وأن عشرات الجثث الحوثية متناثرة في الجبال بعد أن شهدت الجبهة فراراً لمجاميع الميليشيا من مواقعها تحت وقع نيران قوات الجيش الوطني.