استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الأربعاء)، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، المشرف على الأمن العام، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.وجدد أمير منطقة مكة المكرمة، التأكيد على الدور الكبير لرجال الأمن، وأنهم دوماً في الطليعة نظير الأعمال الجليلة التي يقومون بها، مستمعاً إلى نبذة عن الاستعدادات الأمنية لموسم رمضان.من جانبه، قدم الفريق أول القحطاني شكره للأمير خالد الفيصل نظير دعمه وتكريمه الدائم لرجال الأمن، ومتابعته لأعمالهم، مؤكداً جاهزية كافة القطاعات الأمنية لتنفيذ خطة رمضان واستقبال قاصدي المسجد الحرام.كما استقبل الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير سجون المنطقة المعين حديثاً العميد ماجد الدويش.وهنأ الفيصل، العميد الدويش بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله، فيما استعرض أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الإصلاحيات في المنطقة.من جانبه، قدّم مدير سجون المنطقة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهود ما يحقق التطلعات.