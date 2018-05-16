تحرص الهيئة العامة للترفيه خلال شهر رمضان، على تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية المميزة التي تتناسب مع روحانية الشهر ومكانته في قلوب المسلمين، وإيجاد محتوى ترفيهي هادف ومفيد لمختلف شرائح المجتمع.



حيث ستقدم الهيئة ما يزيد على 20 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة، بعدد من العناوين التي تتنوع بين المعارض ذات المحتوى الإسلامي التفاعلي، والتجارب التراثية الرمضانية، ومهرجانات الأطعمة، والفوازير الرمضانية.



ففي الرياض وتحديداً بجانب مركز الملك عبدالله المالي تقام فعالية «سفن مونز»، والتي تتكون من سبع قبب، تمثل كل قبة عصر من العصور الإسلامية وتقدم أنواع مختلفة من الأطعمة، وتعكس على أسقفها بتقنية DM3 قصص من التاريخ الإسلامي والخطوط العربية بطريقة مبتكرة، إضافة إلى منطقة داخلية لأنشطة الأطفال، وذلك من بداية الشهر الكريم حتى نهايته.



وفي حديقة الملك عبدالله بالملز، تقام فعالية «حارة رمضان الترفيهية» التي تستمر طوال الشهر الكريم، وتقدم فوازير وأسواق تراثية وغيرها من الأنشطة الثقافية والرياضية، كما تقام فعالية «أيام زمان 2» في قاعة الفريدة في الفترة من 3 إلى 6 رمضان حيث تحتوي على بازار وألعاب شعبية. وتحت عنوان «رمضان في حارتنا» تقام في الفترة من 5 إلى 29 رمضان فعالية بطابع تراثي وترفيهي في مركز المعارض والمؤتمرات في الرياض.



وعلى مدى ثلاث أيام في الفترة من 11 إلى 13 رمضان تقام فعالية «معرض شالكي رمضان 3» الترفيهية والاجتماعية التي تعزز الجانب الوطني وتجمع الطابع التراثي بالابتكاري الحديث، وذلك في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية. في حين تأتي فعالية «لمّة رمضانية» التي سيكون العوائل والأفراد فيها على موعد مع مشاهدة ثقافات البلدان الإسلامية في رمضان وذلك في قاعة الفريدة على مدى ثلاثة أيام بين 8 و10 رمضان. كما ستقام في الرياض فعالية «غبقة2» في الفترة من 9 إلى 13 رمضان في قاعة أوشا.



أما في جدة، فيقام مهرجان «بساط الريح» في الفترة من 5 إلى 10 رمضان بتنظيم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، والذي يعود ريعه لصالح دعم البرامج والنشاطات الخيرية التي تشرف عليها الجمعية، وذلك في أرض المعارض للفعاليات والمؤتمرات. وفي قرية مرسال بجدة أيضاً تقام الفعالية التراثية الوطنية «1351هـ» التي تندرج تحت مبادرة «خلك تراثي» في الفترة من 7 إلى 17 رمضان والتي تحث الشباب على المحافظة على التراث الوطني. في حين تتناول فعالية «قمرا 2» من 16 إلى 18 رمضان عرض مستلزمات العيد، في طريق الملك عبدالعزيز.



وتقام فعالية «تمر ولبن» في فندق سوفيتيل جدة في الفترة من 1 إلى 3 رمضان، وتستعرض أنشطة ثقافية بأجواء رمضانية تبرز ثقافة المملكة الأصيلة بلمسة حضارية من خلال عروض مرئية وإبداعات فنية تعرض في الأركان المصاحبة، بينما يتاح للجمهور حضور فعالية «خان الخليلي» في بوابة جدة – إعمار في الفترة من 7 إلى 11 رمضان.



وعلى مدى الشهر الكريم تقام فعالية «خيمتنا» على طريق الملك عبدالعزيز. كما تقام فعالية «نقوة» في الفترة من 14 إلى 16 رمضان في «لي برستيج مول»، إضافة إلى فعالية «ليالي مشارف الرمضانية» في مجمع مشارف السكني في الفترة من 13 إلى 17 رمضان.



وفي مكة المكرمة، المنطقة التي سيوجد فيها ملايين المعتمرين طوال الشهر الكريم، سيقام معرض «كنوز العصر الذهبي» التثقيفي في رحلة ملهمة للكشف عن نفائس العلم والمعرفة في الحضارة الإسلامية، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 رمضان في فندق هيلتون بجبل عمر. في حين تأتي المدينة المنورة فعالية «احكي يا رمضان» خلال الفترة من 10 إلى 19 رمضان وذلك في الدائري الثاني بجوار مكتب العمل.



أما على الساحل الشرقي من الوطن الغالي، فتقام على ممشى الملك سلمان فعالية «طلعة رمضانية» للعائلات في الفترة من 10 إلى 19 رمضان، والتي سبق أن نظمت في العام الماضي، حيث تقوم بتشجيع الصائم الصغير وأنشطة تتعلق بالفوازير والقرقيعان وغيرها.



كما يمتزج الحاضر بالماضي والفن بالتراث الأصيل في أجواء رمضانية وعروض ترفيهية شيقة من خلال فعالية «حزاوي» في مركز «سايتك» بالخبر، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 رمضان. في حين تقام في المبرز بالأحساء فعالية «كراج» وهو عبارة عن مكان يجمع الإثارة بأجواء الإضاءة والديكورات المستوحاة من الكراج الأوروبي المشبعة بالألوان، وذلك في الفترة من 8 إلى 12 رمضان.