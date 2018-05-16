أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 80.82 نقطة ليقفل عند مستوى 7958.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 173 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأول، وساكو، والكابلات، وأسمنت نجران، والمستشفى السعودي الألماني الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، والجوف، ودار الأركان، والأهلية، والصناعات الكيميائية الأساسية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و7.48%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وأسمنت نجران، نماء للكيماويات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، ونماء للكيماويات هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 3.29 نقطة ليقفل عند مستوى 3064.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 200 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 12 ألف سهم تقاسمتها 137 صفقة.