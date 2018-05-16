وصل عدد الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي إلى 165475 طالباً، بنسبة 74.34% من المتوقع قبولهم، فيما وصل عدد الطالبات المستجدات إلى 176336 طالبة حتى الآن بنسبة 78.23% من المتوقع قبولهن للعام القادم، وذلك وفق ما أشارت إليه اللجنة المركزية للاستعداد في اجتماعها الذي عقد اليوم (الأربعاء) برئاسة الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض وحضور ممثلي قطاعات الوزارة.وأكدت اللجنة ضرورة متابعة قطاعات الوزارة لمدخلات إدارات التعليم في برنامج الاستعداد والتأكد من صحة القيم، وكذلك تزويد اللجنة بالتحديات والصعوبات التي تواجه قطاعات الوزارة وخارج صلاحياتها والتي تؤثرعلى بداية الاستعداد مع تحديد النسب والحلول المقترحة.كما طلبت اللجنة من القطاعات ذات العلاقة خططها لتجهيز المباني الجديدة، وتزويدها بتقارير عاجلة عن حاجات إدارات التعليم من السبورات والمقاعد ومعامل الحاسب الآلي وحراس المدارس، إضافة إلى حصر أعداد الطلاب والطالبات في التعليم الحكومي والأهلي، من السعوديين وغير السعوديين.والتأكيد على التسجيل المبكر للطلاب والطالبات المستجدين عبر نظام نور.