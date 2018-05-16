أدى جموع المصلين في المسجد الحرام يتقدمهم الشيخ صالح بن حميد فجر اليوم (الاربعاء)، صلاة الجنازة على الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، والذي وافته المنية امس (الثلاثاء) في منزله بجده عن عمر ناهز السبعين عامًا، حيث ووري جثمانه في مقبرة المعلاة. حيث حضر التشييع اقاربه وذويه والعديد من محبي الدكتور الجفري الذي قدم خلال مسيرته المهنية الكثير من الانجازات المليئة بالعطاء. من جهة أخرى ‏نعى مجلس ⁧‫الشورى‬⁩ نائب رئيس المجلس د.محمد بن أمين الجفري، وقال المجلس في بيان له: يتقدم المجلس ⁧‫بخالص العزاء والمواساة لأسرة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري الذي سيصلى عليه فجر الغد في المسجد الحرام، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجعل ما قدمه في خدمة بلاده وأمته في موازين حسناته.الدكتور محمد الجفري من مواليد 1369هـ في مكة المكرمة، وهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، من جامعة ولاية ميتشجن، أمريكا.أما الماجستير فقد حصل عليه في مجال الهندسة الكيميائية، أيضا من جامعة ميتشجن بعد أن أنهى المرحلة الجامعية في دراسة نفس التخصص في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. من جهة اخرى تولى الدكتور محمد الجفري العديد من المهام الوظيفية طوال حياته المهنية منها:. نائب رئيس مجلس الشورى 1433. عضو مجلس الشورى 1426هـ. المدير العام التنفيذي لشركة صافولا للأغذية الخفيفة 1992. رئـيـس قـسـم الهندسـة الكيميائية وعضو مجلس كليـة الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بـجـدة، 1410. رئيس العمليات البحرية في شركات الزيت العربية اليابانية المحدودة (الخفجي) 1974 – 1975م.