أكمل فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك، آخر مرحلة من المشاريع الجاري تنفيذها لازدواج طريق تبوك - ضباء بطول 22 كيلومترا، وبمبلغ 69 مليون ريال، ليصبح إجمالي الجزء المزدوج لطريق تبوك - ضباء 171 كيلومترا من الإجمالي الكلي بطول 185 كيلومترا.وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس مطلق الأسمر الشراري خلال جولته الميدانية على مشاريع الطرق بمحافظة ضباء أمس الأول، يرافقه مدير فرع وزارة النقل بضباء المهندس عبدالله ظافر العمري وعدد من المهندسين والمراقبين، أن الجزء المتبقي من الطريق بطول 14 كيلومترا تقريباً في المراحل الأخيرة من إجراءات الترسية على إحدى الشركات بمبلغ 80 مليون تقريباً، إضافة إلى طرح مشروع تقاطع علوي على الطريق الساحلي الوجه - ضباء - حقل عند ارتباطه مع طريق تبوك - ضباء.يذكر أن مشاريع التنفيذ المعتمدة لطرق وزارة النقل بمحافظة ضباء وتوابعها لهذا العام 1440/1439، بلغت 252 مليون ريال، منها المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمحول ميناء ضباء بمبلغ 192 مليون ريال، ومبلغ 60 مليون ريال لاستكمال ازدواج طريق تبوك - ضباء بتنفيذ جسر على الطريق الساحلي، في حين أن إجمالي الطرق المسفلتة في محافظة ضباء بلغت 438 كيلومترا منها 195 كيلومترا «مزدوج» و243 كيلومترا «مفرد»، وهناك عدد كبير من الطرق الترابية بطول إجمالي تجاوز 800 كيلومتر يتم فتحها وصيانتها من قبل فرقة الطرق الترابية في ضباء بواقع 380 كيلومترا، وعن طريق المقاول بطول 423 كيلومترا، إضافة إلى أعمال صيانة (معالجات سطحية ووسائل سلامة) بطول 16 كيلومترا، تم إنجازها بالكامل بنسبة 100% على طريق ضباء - الوجه، وأعمال توسعة أكتاف على طريق أشواق بمبلغ 10 ملايين تقريباً وصلت فيه نسبة الإنجاز إلى 78%.