دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل، الجميع إلى الالتزام بسبل السلامة مع بداية الإجازة الصيفية وحلول شهر رمضان المبارك، حاثة أولياء الأمور بالمحافظة على سلامة أبنائهم خاصة من خطر الغرق في المسابح وضرورة مراقبة سلوكهم في مدن الترفيه والتأكد من مناسبة الألعاب للفئة العمرية وتجنب شراء الألعاب النارية لهم.وهنأ الدفاع المدني بالمنطقة الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً إلى اتباع السلوك الآمن في المنازل واقتناء وسائل السلامة الضرورية كمطفأة الحريق وأجهزة الكشف المبكر عن الحريق.من جهته، أكد مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ناصر النهاري، أن المديرية اعتمدت خطة وقائية خلال الشهر الكريم بمدينة حائل ومحافظاتها كافة، تشمل وجود فرق إطفائية في المواقع التجارية المزدحمة، إضافة إلى وجود دوريات السلامة الميدانية، حاثاً على الالتزام بقواعد السلامة وتحقيق مبدأ الوقاية.