ارتفعت أسعار المواشي ارتفاعا ملحوظا قبل ساعات قليلة من دخول الشهر الفضيل، بنسبة وصلت نحو 20% في منطقة حائل، حيث تخطى سعر «النعيمي» 1200 ريال للرأس، وفي جولة لـ عكاظ قال عدد من الباعة أن تسعيرة «النعيمي» بلغت اليوم ما بين 950 - 1200 ريال، بسبب تفضيل الكثير من الاسر السعودية في الشهر الفضيل نوع النعيمي لكثرة اللحم وانخفاض الشحوم.

وأرجع الباعين أسباب الارتفاع للجوا المواطنين إلى شراء في اللحظات الأخيرة التي تسبق رمضان، وهو سبب رئيسي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في التسعيرة، وسرعان ما تعود الاسعار لانخفاض في الـ10 من الشهر الفضيل، قبل أن تعود مره أخرى في العشر الآواخر.