تبدأ الخطوط الجوية العربية السعودية «الناقل الوطني للمملكة»، اعتباراً من الـ16 يونيو القادم، تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى عاصمة جمهورية النمسا «فيينا»، بواقع أربع رحلات أسبوعياً، انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مروراً بالعاصمة الرياض.وأتمت «السعودية» جميع الاستعدادات التشغيلية والتسويقية لبدء التشغيل إلى «فيينا»، حيث تم جدولة الرحلات وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم في أيام متفرقة خلال الأسبوع (الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد) لتوفير خيارات متعددة للضيوف لاختيار الوقت الأنسب لرحلاتهم، كما جرى فتح الرحلات للحجز عبر الموقع الإلكتروني www.saudia.com، وتطبيق «السعودية» على الأجهزة الذكية وهاتف الحجز الموحد (920022222).وأفاد مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم الخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، بأن تشغيل الرحلات المنتظمة إلى «فيينا» سيتيح فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة والنمسا، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف المواصلين أو رجال الأعمال على حد السواء مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات «السعودية» إلى جميع الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات شركائها أعضاء تحالف «سكاي تيم» الدولي الذي يضم 20 شركة طيران حول العالم.وبين الطيب أن التشغيل إلى «فيينا» يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول ويحقق أهداف الخطة الإستراتيجية (SV2020) بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ«السعودية» على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات وخطط تسويقية وتشغيلية مستفيضة، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول في أكبر برنامج يتم تنفيذه لتحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني بهدف الوصول إلى 200 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم.