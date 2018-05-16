تعتزم النقابة العامة للسيارات بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وشركة سامسونغ، عقد مشروع الشراكة الإستراتيجية في تطوير الخدمات المقدمة لنقل ضيوف الرحمن، وتطوير أنظمة التوجيه والتتبع الإلكتروني للحافلات.وتمثلت تلك الشراكة في تقديم عدد من الخدمات وهي تزويد مرشدين الحافلات بعدد أكثر من 17 ألف جهاز تابلت مدعوم بنظام حماية يسمى (نوكس Knox)، حيث يتحكم النظام في طريقة استخدام الأجهزة الذكية عن بعد من مركز العمليات بالنقابة العامة للسيارات، وتستخدم أيضاً لتشغيل منصة «ضيف الإلكترونية» بغرض توجيه الحافلات عن طريق مسارات وخرائط خاصة بالطرق.كما تسعى إلى زيادة عدد الأجهزة الذكية بعدد الحافلات المشاركة في نقل ضيوف الرحمن التي تصل إلى أكثر من 17 ألف حافلة وتركيبها وتثبيتها داخل كل حافلة والربط بينها والحافلة من خلال جهاز التتبع المثبت في الحافلة مسبقا وبذلك تصبح الحافلة «ذكية» قابلة للتبع إلكترونيا وتوجيه السائق عن بعد بالمسار المطلوب، وتطوير الأنظمة السمعية والمرئية مثل شاشات المراقبة في غرف العمليات بأحدث التقنيات, بالإضافة إلى طرح تقنية Block-chain والمناقشة في تطبيقه.يذكر أن الشراكة تخول شركة سامسونغ العالمية دخول قطاع خدمة ضيوف الرحمن وهذا ما يزيد من مؤشرات قياس الأداء العام في برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030 إلى الأفضل.