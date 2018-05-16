أعاد إعلان موقع «تداول» وصول صفقة الاندماج بين بنكي «ساب» و«الأول»، إلى مرحلة متقدمة، ثلاث صفقات سابقة للاندماج في القطع المصرفي، كانت أولاها في عام 1997 الذي شهد اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد، أعقبته عملية اندماج ثانية في العام 1999 بين بنك «السعودي المتحد» و«البنك السعودي الأمريكي»، والذي تحول اسمه في ما بعد، بعد الخروج مجموعة سيتي بنك الأمريكي، إلى مسمى «مجموعة سامبا المالية».



وفي حال اتمام اندماج بنكي «الأول» و«ساب» سيكون ثالث عمليات الاندماج في القطاع المصرفي السعودي، سينتج عنه مولد أحد أكبر الكيانات المصرفية في السعودية، برأسمال يتجاوز 26 مليار ريال.



ويشهد البنكان تشابها في هيكل الملاك الرئيسيين، إذ يمتلك بنك «HSBC» نحو 40% من «ساب»، في حين تمتلك شركة العليان 17% منه، والتأمينات الاجتماعية أكثر من 9.7% بالنسبة للبنك الأول، فيمتلك بنك RBS حصة 40% في حين تمتلك شركة العليان 22% منه، والتأمينات الاجتماعية 10.5%.