أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي أن مجلس إدارة البنك وافق في اجتماعه أمس (الثلاثاء) على استقالة الرئيس التنفيذي للبنك سعيد الغامدي.وقرر مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع الموافقة على تكليف فيصل السقاف للقيام بمهمات الرئيس التنفيذي ابتداء من اليوم (الأربعاء)، على أن تستكمل الموافقات النظامية اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.وأعلن البنك الأهلي موافقة الجمعية العامة السادسة غير العادية على زيادة رأس مال البنك من 20.000 مليون ريال إلى 30.000 مليون ريال، من خلال رسملة مبلغ 10.000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاه، بنسبة زيادة 50%، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 2000 مليون سهم إلى 3000 مليون سهم، بمنح سهم لكل سهمين مملوكين.وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو (الثلاثاء) 2018/5/15، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية «مركز الإيداع» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي (الخميس) 2018/5/17.وفي حال نتج كسور أسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلا بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد، وذلك خلال فتره لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقا للنظام.ووافقت الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت مساء أمس (الثلاثاء) في الإدارة العامة للبنك بجدة، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني لعام 2017 وقدرها 1.2 مليار ريال، التي أقرها مجلس الإدارة بواقع 0.60 ريال سعودي للسهم الواحد، التي تمثل 6% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة.كما تمت الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 2018/5/15 وحتى 2021/5/14، وهم كالتالي: سعيد الغامدي (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)، راشد شريف (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)، وديفيد مييك (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)، مارشل بايلي (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)، وأنيس مؤمنة (ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وسعود الجهني (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد)، ومحمد الحوقل (عضو مستقل)، زيادالتونسي (عضو مستقل)، زيد القويز (عضو مستقل).يذكر أن الرئيس التنفيذي المكلف فيصل السقاف حاصل على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، والبكالوريوس في مجال الاقتصاد من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة مهنية تمتد على مدار أكثر من 30 عاما في مجال البنوك، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في البنوك والمؤسسات المالية، كان آخرها منصب رئيس مجموعة الإستراتيجية وتطوير الأعمال بالبنك الأهلي التجاري، حتى تاريخ تعيينه في منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا مكلفا للبنك الأهلي.