واس (الرياض)أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح المجال للمختصين من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات «SLLE»، بعدما أقر المجلس التنفيذي للممارسة المهنية بالهيئة الصحية إلزامية الاختبار اعتباراً من يناير 2020.
ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني www.scfhs.org.sa، مشيرة إلى أن اغلاق بوابة الترشح سيكون يوم الـ16 رمضان 1439هـ الموافق 31 مايو 2018.
وأشارت «الهيئة» إلى أنها تسعى إلى مشاركة شريحة واسعة تمثل مختلف المناطق والخبرات لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي المختبرات "SLLE".