تماسك الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم (الأربعاء) بدعم ارتفاعات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل، في حين تجاهل اليورو تقارير بشأن احتمال أن تطلب حكومة إيطالية قيد التشكل إعفاء من الدين من البنك المركزي الأوروبي.وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 93.240 بعد أن صعد إلى 93.457 خلال الليل، وهو أعلى مستوياته منذ 22 ديسمبر. وانخفض المؤشر 0.03% بالمقارنة مع مستواه أمس (الثلاثاء).وترتفع العملة الأمريكية منذ منتصف أبريل وعوضت معظم الخسائر التي تكبدتها في 2018 بعد إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية الأمريكية بالمقارنة مع دول أخرى.وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1853 دولار بعد أن لامس 1.1815 دولار وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.وبدا أن العملة الموحدة لم تتأثر بتقرير نُشر الليلة الماضية بأن حركة 5-نجوم وحزب الرابطة اليميني المتطرف يعتزمان مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية بقيمة 250 مليار يورو (296 مليار دولار).وواصل الفرنك السويسري مكاسبه مقابل اليورو اليوم وارتفع 0.2% إلى 1.1838 فرنك لليورو.وزاد الدولار الاسترالي 0.3% إلى 0.7493 دولار أمريكي بعد أن انخفض 0.7% في تعاملات الليلة الماضية.وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3501 دولار بعد أن هبط إلى 1.3452 دولار يوم الثلاثاء وهو أقل مستوياته منذ 29 ديسمبر.