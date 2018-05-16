أعلن دينامو بريست البيلاروسي أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وقع معه عقدا لثلاثة أعوام يتولى بموجبه رئاسة النادي، وذلك بعد نحو أسبوعين من افتراق السبل بينه وبين نادي الفجيرة الإماراتي حول الاستمرار في مهماته التدريبية معه.



وتولى مارادونا (57 عاما) تدريب الفجيرة في مايو 2017، إلا أنه فشل هذا الموسم في قيادته مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، وأوصله إلى الملحق مع نادي حتا (تمكن الفجيرة من التأهل في نهاية المطاف).



وأعلن الفجيرة بداية في 27 أبريل إقالة مارادونا بعد الفشل في التأهل مباشرة، قبل أن يعلن بعد ثلاثة أيام إعادته إلى منصبه.



وفي الثالث من مايو، حسم الفجيرة المسألة بتأكيده وقف المفاوضات، واتهامه محامي مارادونا بعرقلة المباحثات بين الجانبين لاسيما من خلال طلبه منح موكله أربعة أضعاف ما كان يتقضاه بموجب عقده السابق.



وليل الثلاثاء، أعلن نادي دينامو بريست البيلاروسي عبر «تويتر»، «نعم، دييغو معنا»، مؤكدا تقارير وشائعات سرت منذ نهاية الأسبوع الماضي.



وأوضح أن مارادونا سيشرف على «تطوير إستراتيجية» الفريق عندما يلتحق به بعد نهاية كأس العالم في روسيا (14 يونيو-15 يوليو).



وأنهى دينامو، فريق المدينة الواقعة في جنوب غرب بيلاروسيا، الموسم الماضي في المركز الرابع، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الحالي.



ودافع ماردونا كلاعب في بلاده عن ألوان ارجنتينوس جونيور وبوكا جونيورز، قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة أبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي مرتين (1987 و1990).



كما دافع مارادونا عن ألوان المنتخب الأرجنتيني، وقاده على وجه الخصوص إلى إحراز لقب مونديال المكسيك. وتولى مناصب تدريبية عدة لاسيما مع راسينغ كلوب (1995) ومنتخب الأرجنتين (2008-2010)، ولاحقا الوصل الإماراتي بين 2011 و2012، وأخيرا الفجيرة.