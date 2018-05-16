أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأربعاء)، اكتمال الاستعدادات كافة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1439، وجاهزية شبكات مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين بكفاءة وجودة عالية.وأفادت بأن نسبة الزيادة في سعات الشبكة للجيل (الرابع) عن العام الماضي بلغت أكثر من 83% في الحرم المكي، وأكثر من 65% في مكة المكرمة، فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد المحطات القاعدية للجيل الرابع أكثر من 50% في الحرم المكي وأكثر من 22% بمكة المكرمة.وفي ما يخص المدينة المنورة، أوضحت الهيئة أن الزيادة في سعات الشبكة للجيل (الرابع) بلغت أكثر من 50% بينما بلغت في الحرم المدني أكثر من 45% على العام الماضي، فيما بلغت الزيادة في عدد المحطات القاعدية في الحرم المدني للجيل الرابع أكثر من 22% وأكثر من 47% في المدينة المنورة. مشيرةً إلى توفير أكثر من (1700) نقطة وصول لشبكة (WI-FI) في مكة المكرمة، وأكثر من (1300) نقطة وصول لشبكة (WI-FI) في المدينة المنورة، ما سيحقق استيعاباً أكبر للطلب المتنامي على خدمات الاتصالات.وفي سياقٍ متصل، سخرت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات أكثر من (2600) متخصص من الكوادر البشرية، كما وفرت أكثر من (350) نقطة بيع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق المركزية للحرمين الشريفين وذلك لخدمة الزوار.وأكدت الهيئة أنها تعمل على متابعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين الشريفين من خلال إجراء مسح ميداني شامل لشبكات المحطات اللاسلكية للجهات الحكومية والخدمية للتأكد من ضبط أجهزتها على الترددات المخصصة لها، وذلك للحد من التداخلات على هذه الشبكات، مبينة أنها تعمل على إجراء قياسات ميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك في المنطقة المحيطة بالحرم المكي ومنطقة الحرم المدني لمتابعة مستويات جودة خدمات الاتصالات المتنقلة المقدمة لزوار الحرمين الشريفين واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع مقدمي الخدمة.يذكر أن إحدى مهمات الهيئة الرئيسية في خدمة زوار الحرمين الشريفين هي تسخير كافة الإمكانات من خلال الإشراف والمتابعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بخدمة زوار بيت الله الحرام ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات للزوار في أماكن وجودهم طوال مدة إقامتهم.